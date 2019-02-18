По данным СМИ, в Бельгии 27 граждан до сих пор получают назначенную Гитлером пенсию

12:23 | 20.02.2019

В Бельгии 27 граждан до сих пор получают пенсию от Германии, которая была назначена нацистским лидером Адольфом Гитлером еще в 1941 году, пишет De Morgen. По данным газеты, размер «гитлеровских» пенсий составляет от €425 до €1275 (от 31,8 тыс. до 95,5 тыс. рублей).



Получатели пенсий — бывшие нацисты, которые в годы Второй мировой войны поступили на службу в СС, или их наследники. Пособия гарантировались коллаборационистам лично фюрером за «лояльность, верность и послушание». Поскольку после 1949 года ФРГ стала правопреемницей Третьего рейха и взяла на себя все обязанности исчезнувшего государства, в том числе пенсионные, ей пришлось продолжить обеспечивать и бывших эсэсовцев, отмечает lenta.ru.



Издание De Morgen отмечает, что это известие сильно возмутило депутатов бельгийского парламента. Группа парламентариев уже готовит резолюцию с призывом к правительству в срочном порядке урегулировать эту ситуацию дипломатическим путем и прекратить выплаты пенсий. Однако, по версии De Morgen, депутатов больше всего беспокоит тот факт, что в бельгийскую казну не поступали налоговые отчисления с этих пособий.