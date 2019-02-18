Кутюрье Карл Лагерфельд завещал часть состояния своей кошке Шупетт

12:20 | 20.02.2019

Немецкий кутюрье, стилист, фотограф и креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд завещал часть состояния своей кошке Шупетт. Об этом 19 февраля сообщает газета Le Figaro.



Лагерфельд указывал, что Шупетт является настоящей музой и вдохновляет его. У кошки есть свой счет в банке, она героиня популярного аккаунта в Instagram (159 тысяч подписчиков) и в Twitter (50 тысяч). Кошка «зарабатывает» на рекламе миллионы евро, отмечает газета.



Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет 19 февраля. По информации СМИ, причиной смерти модельера стал рак поджелудочной железы.