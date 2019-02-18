Мать Сергея Скрипаля попросила признать сына пропавшим без вести

12:10 | 20.02.2019

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена обратилась в полицию с заявлением о признании пропавшими без вести родственников, отравленных в Солсбери, сообщила «Интерфаксу» племянница Скрипаля Виктория. «По почте отправлены заявления от имени Елены Яковлевны с просьбой признать Сергея Викторовича и Юлю пропавшими без вести. Подано по месту жительства Юлии», — сказала Виктория Скрипаль.



Как напоминает РБК, Юлия Скрипаль и ее отец были обнаружены без сознания на одной из городских скамеек в британском городе Солсбери, где в последние годы проживал бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Оба были госпитализированы в критическом состоянии. Власти Великобритании заявили, что против Скрипалей был использован нервно-паралитический токсин «Новичок», и возложили ответственность за отравление на Россию.