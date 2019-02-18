Названы главные претенденты на роль Джеймса Бонда в новом фильме

12:06 | 20.02.2019

Издание The Mirror назвало претендентов на роль Джеймса Бонда в новом фильме. Главным кандидатом назван британский актер Том Хиддлстон, исполнивший роль бога Локи в картине про Тора. На втором месте в рейтинге вероятных «новых Бондов» оказался звезда сериала «Тайны Смолвиля» Джастин Хартли. Замкнул тройку лидеров Ричард Мэдден, сыгравший в «Игре Престолов» и «Медичи», передает iz.ru. Пока не уточняется, по каким критериям будут выбирать актера.