62% граждан РФ не верят, что в стране можно вести честный бизнес

12:02 | 20.02.2019

Более половины россиян (62%) не верят, что в России можно вести честный бизнес. Противоположного мнения придерживаются 34% участников опроса, проведённого сотрудниками ВЦИОМ, передает РБК. Основными препятствиями для развития своего дела россияне посчитали высокие налоги, бюрократию и общие финансовые затраты. Серьезными трудностями также назвали коррупцию, административные барьеры и отсутствие поддержки от властей.



При этом к предпринимателям в России большинство граждан (89%) относятся положительно, и всего 6% отрицательно.