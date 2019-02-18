Уголовный суд Бангкока разрешил экстрадировать гражданина России в США

11:52 | 20.02.2019

Уголовный суд Бангкока позволил экстрадировать гражданина России Дмитрия Украинского в Соединенные Штаты, хотя до этого разрешил его экстрадицию в Россию, передает РИА «Новости». По словам принявшего постановление судьи, подобный прецедент впервые имеет место в юриспруденции Таиланда.



Россиянина задержали в Таиланде по запросу ФБР США летом 2016 года. По его словам, при задержании присутствовали сотрудники американского ведомства. Россиянина обвинили в хищениях средств с кредитных карт американцев в особо крупном размере. Украинский вину не признал, напоминает РБК.