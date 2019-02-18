Военный эксперт назвал условия, при которых РФ может одержать победу в войне против НАТО

11:45 | 20.02.2019

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков назвал условия, при которых Россия может одержать победу в войне против Японии и НАТО. По мнению Сивкова, чтобы вести речь об успешном проведении военных операций на суше и море, одному из противников необходимо завоевать превосходство в воздухе. Но в воздухе российские ВВС способны противостоять воздушным силам Японии и НАТО лишь в случае, если конфликт будет локальным, передает MK.ru.



В случае глобальной затяжной войны, пишет Сивков, Россия не сможет долго противостоять силам НАТО из-за преимущества альянса в количестве воздушной техники. В данном случае при угрозе разгрома российских ВС Москва может перейти к «применению ядерного оружия, как тактического, так и стратегического», чтобы остановить агрессию, сообщает russian.rt.com.