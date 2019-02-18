СБУ Украина объявила в розыск главного фигуранта дела о крушении Boeing в Донбассе

11:41 | 20.02.2019

Служба безопасности Украины объявила в розыск Олега Иванникова; как заявляют украинские СМИ со ссылкой на СБУ и Bellingcat, «офицер ГРУ» причастен к крушению Boeing в Донбассе. Иванникова подозревают в преступлениях по двум статьям: часть 1 статьи 258-3 («Создание террористической организации, руководство или участие в ней») и часть 2 статьи 437 УК Украины («Ведение агрессивной войны»).



В докладе британской исследовательской группы Bellingcat, опубликованном в декабре 2017 года, утверждалось, что некий офицер ГРУ Олег Иванников с позывным «Орион», вёл переговоры с генерал-полковником Николаем Ткачёвым («Дельфин») о перевозке в Донбасс комплекса «Бук», из которого мог быть сбит малайзийский лайнер. При этом британские журналисты утверждали, что Иванников до сих пор служит в ГРУ и имеет высокое звание. В России данную информацию опровергли, назвав очередным «вбросом», напоминает news.ru.



«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.