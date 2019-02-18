Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «идиотами» 80% населения Земли

11:34 | 20.02.2019

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич призвал «принять как данность» идиотизм подавляющего большинства жителей Земли. «Прости меня, но вообще 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность», — заявил музыкант в интервью «Ленте.ру». Себя музыкант «зачислил в оставшиеся двадцать процентов» населения.



В интервью Макаревич рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре. Он отметил, что выступает против практики что-либо запрещать, кроме единственного запрета — «орать по телевизору», так как это калечит психику людей.