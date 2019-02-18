Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «лично выносил» тела погибших с Майдана

11:31 | 20.02.2019

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично выносил тела погибших во время событий на Майдане. Видео его выступления опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая на своем канале в YouTube. Порошенко также подчеркнул, что во время народных выступлений он находился в гуще событий, а протестующие на Майдане обращались к нему за помощью из-за обстрелов.



В свою очередь, Высоцкая в комментарии под видео выразила крайнее негодование речью президента. По ее мнению, Порошенко приукрашивает свою роль в тех событиях и пытается «переписать историю», передает РИА «Новости».