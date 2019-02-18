В пресс-службе «Конкорда» рассказали, сколько Навальный просил у Пригожина

22:45 | 19.02.2019

Фото: Яромир Романов / Znak.com

Около двух недель назад Санкт-Петербург посетил Алексей Навальный. Объективы фотокамер поймали блогера возле отеля «Сокос». Интересно, что он вышел из отеля практически одновременно с бизнесменом Евгением Пригожиным. Это сразу породило массу разговоров об их встрече.



Вслед за основателем ФБК в Петербург наведалась его подчиненная Любовь Соболь. Ее визит также не остался незамеченным. Сразу после приезда Соболь отправилась в «Имидж-студию Дениса Осипова», где через час появился человек, внешне похожий на бизнесмена Евгения Пригожина. Через 15 минут он покинул студию. Вскоре ушла и Соболь.



В СМИ начали гадать о возможности появления коалиции «Навальный-Пригожин» в преддверии петербургских выборов. Но бизнесмен решил сам развенчать все домыслы и рассказал, о чем общался с представителями ФБК.



По словам бизнесмена, Навальный предложил ему прекратить скандал, искусственно созданный вокруг предприятий питания в Москве. Взамен блогер потребовал от бизнесмена 300 миллионов рублей на муниципальные выборы в городе на Неве. На размышление Алексей Навальный дал две недели, после чего в Петербург пожаловала его подчиненная Любовь Соболь. Евгений Пригожин согласился встретиться с ней, но наотрез отказался от предложения создателя ФБК.



«После чего Навальный продолжил шантаж, выпуская фейковые ролики и пытаясь дестабилизировать рынок питания в образовательных учреждениях города Москвы», - добавил Евгений Пригожин.



Именно после встречи с бизнесменом и его отказа ФБК опубликовал очередной материал – интервью с якобы бывшей сотрудницей «Московского школьника» Натальей Шиловой. Она рассказала об антисанитарных условиях на производстве, червях и унитазе для мытья овощей. Однако все фотографии оказались популярными приколами из соцсетей.



Первое расследование о школьном питании блогер и его сотрудница Соболь выпустили в начале 2019 года. В нем они якобы разбирались в причинах декабрьского « отравления» детей в столице. Хотя к тому моменту Роспотребнадзор уже провел проверку и нашел источник проблемы - творог липецкого молокозавода. Больше всех от ФБК и Соболь «досталось» «Конкорду» Евгения Пригожина. Бизнесмен предлагал Соболь посетить предприятие и лично проверить производство на соответствие всем нормам. Но, видимо, в ФБК предпочли шантаж.