Родителей экс-премьера Италии Маттео Ренци арестовали по обвинению в мошенничестве

15:54 | 19.02.2019

Отца и мать экс-премьер-министра Италии Маттео Ренци — Тициано Ренци и Лауру Бовали — арестовали по обвинениям в мошенничестве, сообщает агентство ANSA. Следствие предполагает, что супруги мошенническим путем обанкротили принадлежащие им компании и использовали поддельные счета. Мерой пресечения им избрали домашний арест в целях предотвращения сокрытия или подтасовки ими доказательств. Следственные действия продолжаются.



Напомним, Ренци возглавлял итальянское правительство с февраля 2014 года по декабрь 2016 года.