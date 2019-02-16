Граждане РФ стали чаще менять имена

15:50 | 19.02.2019

Официальная статистика Министерства юстиции России зафиксировала факт: жители нашей страны стали чаще менять имена, причем рост идет уже несколько лет подряд. В прошлом году граждане 87,5 тысячи раз обратились в ЗАГСы, чтобы сменить инициалы, передает russian.rt.com.



По статистике, в 2011 году «переименовались» 74,8 тыс. россиян, в 2012-м — уже 80,5 тыс., затем цифры роли до максимального в 2014-м — 91,6 тыс. и потихоньку снова пошли на спад. В 2016 году имя сменили 82,9 тыс. человек, в 2017-м — 85,8 тыс.