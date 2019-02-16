В Совете Федерации предложили закрывать супермаркеты в выходные

15:36 | 19.02.2019

В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. С таким предложением выступил член комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев. Сенатор напомнил, что в некоторых западных странах крупные сети закрываются в пятницу вечером и открываются в понедельник утром. По его мнению, России стоит последовать их примеру. «Давайте сделаем как на Западе, в Германии, например,», — заявил Кондратьев.



Он отметил, что в этом случае люди смогут покупать продукты в магазинах шаговой доступности или на небольших оптовых торговых точках, сообщает ren.tv.