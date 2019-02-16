В китайской провинции Гуандун обрушился веревочный мост с туристами

15:31 | 19.02.2019

В Китае в провинции Гуандун обрушился веревочный мост с туристами, сообщает The Sun. Уточняется, что один из туристов во время перехода начал прыгать и раскачивать конструкцию, после чего мост порвался. Один из очевидцев снял произошедшее на видео. На кадрах видно, как люди пытаются ухватиться за оставшиеся целыми веревки моста. По данным китайских СМИ, туристы не пострадали, так как были в страховочных поясах.