Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь после скандала с подкупом уезжает в США

15:28 | 19.02.2019

Магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, которого отстранили от участия в съёмках интеллектуальной телепередачи из-за скандала о подкупе, планирует уехать в США. Об этом рассказала его дочь Инна. Как отмечает iz.ru, в ближайшее время Друзь проведет в Калифорнии презентацию своей детской книги. Организаторы мероприятия заявили, что скандал никак не повлиял на их планы.



Как напоминает news.ru, 12 февраля Илья Бер заявил, что Александр Друзь пытался получить правильные ответы на вопросы игры «Кто хочет стать миллионером?», предложив взамен часть выигрыша. Знаток в свою очередь подтвердил, что обсуждал сомнительную сделку, но утверждает, что предложение исходило от Бера. Скандал закончился тем, что обоих отстранили от эфира.