В аэропорту Рима Чампино произошел пожар

15:18 | 19.02.2019

Пожар вспыхнул во вторник утром в аэропорту Рима Чампино. Как сообщает La Repubblica, возгорание, предположительно, началось в подвальном помещении. Терминал эвакуировали, передает «Росбалт». Пожар быстро потушили, но из-за инцидента семь рейсов были переправлены в другой аэропорт Рима — Фьюмичино.



Данные о пострадавших не поступали. Из-за прерывания работы аэропорта ожидаются задержки рейсов, сообщает MK.ru.