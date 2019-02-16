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Россия и мир


 

15:18 | 19.02.2019

В аэропорту Рима Чампино произошел пожар

Пожар вспыхнул во вторник утром в аэропорту Рима Чампино. Как сообщает La Repubblica, возгорание, предположительно, началось в подвальном помещении. Терминал эвакуировали, передает «Росбалт». Пожар быстро потушили, но из-за инцидента семь рейсов были переправлены в другой аэропорт Рима — Фьюмичино.

Данные о пострадавших не поступали. Из-за прерывания работы аэропорта ожидаются задержки рейсов, сообщает MK.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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