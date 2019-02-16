В австрийском концерне OMV заявили о конце «украинской монополии» на транзит газа

15:13 | 19.02.2019

Запуск «Северного потока — 2» положит конец монополии Украины в вопросах транзита газа, заявил глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он отметил, что после ввода в эксплуатацию газопровода страны Восточной Европы больше не смогут устанавливать слишком высокие цены за транзит голубого топлива. Вместе с тем он добавил, что транзитные маршруты, в том числе через Украину, необходимо поддерживать, поскольку европейским странам в долгосрочной перспективе необходимо гораздо больше газа из-за планов отказаться от атомной энергии и угля, передает regnum.ru.