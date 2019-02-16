Депутаты Госдумы запретили военным пользоваться гаджетами на службе

15:09 | 19.02.2019

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении одобрили законопроект, запрещающий военнослужащим и призывникам на службе иметь при себе телефоны, планшеты, навигаторы, видеорегистраторы и другие устройства с функциями хранения информации или подключения к Интернету, передает «Интерфакс». Закон также запрещает военнослужащим передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах.



Необходимость подобной нормы авторы законопроекта объяснили тем, что «военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций».