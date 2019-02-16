Представитель МИД РФ Захарова назвала призыв Трампа к военным Венесуэлы шантажом

13:08 | 19.02.2019

Официальный представитель МИД России Захарова назвала обращение Трампа к венесуэльским военным шантажом. «Шантаж как способ возвращения «демократии» венесуэльскому народу», — написала представитель российского МИД в соцсети.



Как напоминает РИА «Новости», накануне Трамп «направил военным Боливарианской республики свое самое строгое предупреждение». Он призвал их перестать поддерживать лидера страны Мадуро и принять предложение главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо об амнистии.