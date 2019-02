Эксперты назвали 20 лучших моделей смартфонов

12:51 | 19.02.2019

Эксперты определили 20 лучших моделей смартфонов, вышедших за последнее время. Рейтинг опубликован на сайте издания Business Insider.



По версии издания, лучшим смартфоном стал китайский OnePlus 6T. Авторы рейтинга отметили его привлекательный внешний вид, качество фотосъемки, быструю зарядку и долгое поддержание заряда в сочетании с базовой ценой $550. На втором месте оказался iPhone XR, который, по данным издания, обладает такими же характеристиками, как более дорогой iPhone XS. Тройку лидеров замыкают Google Pixel 3 и Pixel 3XL, сообщает РБК.



Также в рейтинге можно увидеть несколько моделей от Samsung – Galaxy S8, S8 Plus, S9, S9 Plus, Note 9, от Apple – iPhone 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, а также устройства марки Motorola, LG, HTC, Huawei, Razer и BlackBerry.