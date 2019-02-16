Российские власти подсчитали ущерб от западных санкций

12:44 | 19.02.2019

В отношении российских товаров по состоянию на конец 2018 года 62 страны применяют 159 ограничительных мер, говорится в мониторинге Минэкономразвития за 2018 год. Сумма предполагаемого ущерба от введенных мер, по экспертной оценке, составляет $6,3 млрд, передает «Интерфакс».



В основном страны вводили антидемпинговые и специальные защитные пошлины, лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры, а также санкции. Больше всего от ограничений пострадала металлургия – $4 млрд, сельское хозяйство – $1 млрд и химическая промышленность – $0,6 млрд, отмечает «Ведомости».