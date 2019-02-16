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Россия и мир


 

12:25 | 19.02.2019

Дональд Трамп предупредил венесуэльских чиновников и военных о возможности «потерять все»

Президент США Трамп призвал венесуэльских чиновников и военных перестать поддерживать лидера страны Мадуро и принять предложение главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо об амнистии.

«Пропустите гуманитарный конвой США и будьте амнистированы, или потеряйте все. Если вы выберете первый путь, то поможете создать безопасное и благополучное будущее для всего народа Венесуэлы. Если вы выберете второй путь и будете поддерживать Николаса Мадуро, то не найдете ни убежища, ни легкого выхода, ни пути назад», — заявил Трамп.

Ранее глава США снова заявил, что американская сторона «рассматривает все варианты» урегулирования ситуации в Венесуэле, передает russian.rt.com.

© «Вечерние Ведомости»

 


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