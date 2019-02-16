Дональд Трамп предупредил венесуэльских чиновников и военных о возможности «потерять все»

12:25 | 19.02.2019

Президент США Трамп призвал венесуэльских чиновников и военных перестать поддерживать лидера страны Мадуро и принять предложение главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо об амнистии.



«Пропустите гуманитарный конвой США и будьте амнистированы, или потеряйте все. Если вы выберете первый путь, то поможете создать безопасное и благополучное будущее для всего народа Венесуэлы. Если вы выберете второй путь и будете поддерживать Николаса Мадуро, то не найдете ни убежища, ни легкого выхода, ни пути назад», — заявил Трамп.



Ранее глава США снова заявил, что американская сторона «рассматривает все варианты» урегулирования ситуации в Венесуэле, передает russian.rt.com.