Власти Украины призвали отменить прокат фильма «Т-34» в США

12:19 | 19.02.2019

Посольство Украины в США призвало американские кинотеатры отказаться от проката российского фильма «Т-34». Соответствующий пост опубликован в Facebook дипмиссии.



«Посольство призывает кинотеатры пересмотреть свои намерения показать данную картину, которая распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире используя историческую память о героях Второй мировой войны», –– говорится в записи украинских дипломатов.



Как напоминает iz.ru, картина заняла второе место по сборам в истории российского проката после 1991 года. Фильм появился в прокате 1 января и за первую неделю собрал более 1 млрд рублей.