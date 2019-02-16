В ФАС объяснили россиянам, почему цены на продукты должны расти

12:15 | 19.02.2019

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Цыганов объяснил, почему цены на продукты должны расти. Как сообщает РИА Новости, он указал, что это должно происходить, ведь иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и развиваться. Если же цены держатся на одном уровне, то это может говорить о наличии картельного сговора, добавил он.



Подорожание птицы и яиц (по данным Росстата, яйца в прошлом году подорожали на 25,9%, мясо и птица — на 9,7%) вызвано активным развитием этого сектора, пояснил Цыганов.