Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал «остановить» Россию

16:32 | 18.02.2019

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны ЕС к «жесткому» ответу России. По его мнению, в Европе «все прекрасно знают», что Москва «ни перед чем не остановится» в отношении своих экономических и политических интересов. «Если (Россия) сама не остановится, то ее нужно остановить», — написал Климкин в Facebook.



Он выразил надежду на то, что недавние визиты министров Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Дании, Чехии в Мариуполь дали им «яркую картину того, насколько маниакально Россия пытается обескровить Приазовье», сообщает russian.rt.com.