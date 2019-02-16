Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


 

16:32 | 18.02.2019

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал «остановить» Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны ЕС к «жесткому» ответу России. По его мнению, в Европе «все прекрасно знают», что Москва «ни перед чем не остановится» в отношении своих экономических и политических интересов. «Если (Россия) сама не остановится, то ее нужно остановить», — написал Климкин в Facebook.

Он выразил надежду на то, что недавние визиты министров Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Дании, Чехии в Мариуполь дали им «яркую картину того, насколько маниакально Россия пытается обескровить Приазовье», сообщает russian.rt.com.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:17 | 18.02.2019
РМК рассказала об улучшении социальных условий для жителей Карабаша

18:27 | 18.02.2019
Пермяков приглашают на любительскую лыжную гонку Perm Ski

18:15 | 18.02.2019
Пермский проект «Золотой резерв» стал лучшим в России в области развития человеческого капитала

17:45 | 18.02.2019
Автобус 039 будет ходить до остановки «НПЦ Онкология»

17:25 | 18.02.2019
Суд повторно вернул дело экс-директора уралмашевской УК в прокуратуру

17:17 | 18.02.2019
На Урале вынесен приговор заключенным ИК-3, избившим пять человек

17:01 | 18.02.2019
Мэр Екатеринбурга взял под личный контроль ситуацию с школами

16:43 | 18.02.2019
В Кольцово у пассажира из Китая изъяли партию сигарет

16:19 | 18.02.2019
Русская медная компания рассказала о своих экологических проектах

16:16 | 18.02.2019
В Зауралье полномочия в сфере туризма переданы департаменту экономразвития

16:15 | 18.02.2019
Свердловские юноши-боксеры показали впечатляющий результат на Первенстве по УрФО

16:15 | 18.02.2019
В Курганской области преподавателя сельхозакадемии будут судить за коррупцию

15:55 | 18.02.2019
Для уральских полицейских провели семинар по противодействию терроризму

15:40 | 18.02.2019
Сумма предоставленных пермякам ипотечных кредитов в 2018 году выросла почти наполовину

15:36 | 18.02.2019
Обновленный Шарташский лесопарк сможет принимать до 30 тысяч посетителей в день

15:19 | 18.02.2019
Жителей Пермского края предупредили о падении ступеней ракеты

15:08 | 18.02.2019
Житель Перми оштрафован за нарушение авторских прав

14:59 | 18.02.2019
Пять лет без отопления: СКР начал проверку из-за замерзающей семьи в свердловском поселке

14:32 | 18.02.2019
Администрацию Талицкого ГО через суд заставляют обеспечить жителей питьевой водой

14:27 | 18.02.2019
Глава Перми проведет прием горожан в Новых Лядах

14:19 | 18.02.2019
«Горьковка» приглашает любителей французского и немецкого

14:15 | 18.02.2019
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров

13:58 | 18.02.2019
Следователи проверяют информацию об издевательствах над женщиной-инвалидом в Березовском

13:34 | 18.02.2019
Екатеринбургскую думу посетят шесть депутатов Госдумы

13:18 | 18.02.2019
Представители мотоциклетной федерации побывали на горе Белой, где пройдет первый Кубок Европы по сноубайк-кроссу

12:54 | 18.02.2019
Минтербезопасности сообщает об отсутствии взрывных устройств в пермской школе

12:47 | 18.02.2019
В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в вымогательстве. Полиция ищет пострадавших

12:34 | 18.02.2019
Улицу Куйбышева в Кургане перекроют на месяц из-за аварии на изношенном коллекторе

12:32 | 18.02.2019
Новый геронтологический центр в Перми строится с опережением графика

12:17 | 18.02.2019
В Перми ожидается переменчивая погода

12:10 | 18.02.2019
В массовом ДТП на Кольцовском тракте пострадали женщина и ребенок

12:04 | 18.02.2019
В Перми эвакуирована школа

11:57 | 18.02.2019
На Среднем Урале из-за неисправности пункта весогабаритного контроля отменят более 400 штрафов ГИБДД

11:32 | 18.02.2019
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребенка в батутном парке

11:00 | 18.02.2019
Городам Новоуральску и Лесному присвоен статус ТОР

10:37 | 18.02.2019
В 2018 году Роспотребнадзор забраковал в Свердловской области 9 тонн молочной продукции





Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 


 