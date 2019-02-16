Федерика Могерини заявила, что время для отмены санкций против России ещё не пришло

16:26 | 18.02.2019

Санкции против России не должны длиться вечно, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Но возможности для их снятия в настоящее время она не видит, передает РБК.



Также Могерини заявила, что новые антироссийские санкции из-за событий в Керченском проливе могут быть одобрены Евросоюзом в течение нескольких недель, если ситуация не улучшится, передает РИА «Новости».



В конце прошлой недели агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе согласованы санкции в отношении восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе.