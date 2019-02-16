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Россия и мир


 

16:26 | 18.02.2019

Федерика Могерини заявила, что время для отмены санкций против России ещё не пришло

Санкции против России не должны длиться вечно, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Но возможности для их снятия в настоящее время она не видит, передает РБК.

Также Могерини заявила, что новые антироссийские санкции из-за событий в Керченском проливе могут быть одобрены Евросоюзом в течение нескольких недель, если ситуация не улучшится, передает РИА «Новости».

В конце прошлой недели агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе согласованы санкции в отношении восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе.

© «Вечерние Ведомости»

 


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