Великобритания собирается усилить свое военное присутствие в Арктике

15:08 | 18.02.2019

Великобритания усилит свое военное присутствие в Арктике, чтобы защитить северный фланг НАТО от России. По словам министра обороны Соединенного королевства Гэвина Уильямсона, для этого британские морпехи будут тренироваться вместе с норвежскими военными, а над Арктикой будут летать патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon, пишет Daily Telegraph. Предполагается, что они будут «сдерживать активность российских подлодок», которая, по мнению издания, достигла уровня времен холодной войны.