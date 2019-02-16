Трамп не поверил в доклад американской разведки из-за Путина

14:56 | 18.02.2019

Президент США Дональд Трамп не верит в доклад американской разведки о том, что у КНДР есть ракеты, способные достичь территории его страны. Об этом в интервью CBS заявил исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб. По его словам, Трамп не верит докладу, потому что Путин сказал ему, что у КНДР на самом деле нет ракет, передает lenta.ru.



«Мне все равно. Я верю Путину», — заявил глава государства на встрече с представителями разведки. При этом Маккейб уточнил, что сам при разговоре не присутствовал: слова президента ему передал коллега из ФБР, сообщает «Эхо Москвы».