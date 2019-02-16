Самый тяжелый китаец за полгода похудел почти на 150 кг

14:46 | 18.02.2019

Самый тяжелый человек Китая Ван Хаонань, весивший 334 килограмма, за полгода похудел на 142, вырос на пару сантиметров, а его нога уменьшилась на четыре размера, этого удалось достичь благодаря операции по уменьшению желудка, контролю над питанием и физическим нагрузкам, передает РИА «Новости».



В мае 2018 года китайский медицинский университет в провинции Шаньдун в рамках кампании «Найди первого толстяка» выбрало трех самых тяжелых жителей страны для прохождения бесплатного лечения. Шестичасовую операцию по уменьшению его желудка молодому человеку провели в июле того же года. Хирург, который проводил операцию, отметил, что из-за огромного веса у Хаонаня возникли серьезные проблемы с печенью, сердцем, легкими. Однако после операции его состояние улучшилось, пишет «Газета.ру».