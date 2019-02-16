По данным экспертов, в России исчезнут автомобили дешевле 1 миллиона рублей

14:28 | 18.02.2019

Бюджетные автомобили вскоре уйдут с российского рынка, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов. По данным аналитиков, в январе 2019 года из-за очередного ослабления рубля и увеличения НДС в России существенно подорожали автомобили, которые ранее считались самыми доступными. Например, психологическую отметку в 1 миллион рублей впервые пересекли модели LADA Vesta и Hyundai Solaris.



В среднем за январь цены на машины Renault выросли на 15-38 тысяч рублей, Citroen — на 20-100 тысяч, Hyundai — на 8-65 тысяч, Mitsubishi — на 20-64 тысячи. В свою очередь, «АвтоВАЗ» повысил стоимость авто на 15-25 тысяч рублей. При этом аналитики отмечают, что в дальнейшем показатели будут только увеличиваться, передает РИА «Новости».