Эксперты назвали российские регионы с самым высоким качеством жизни

14:20 | 18.02.2019

Очередной ежегодный рейтинг уровня жизни в регионах страны опубликовало информационное агентство «РИА Новости». Список возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. «Эта тройка возглавляет рейтинг уже в течение многих лет. Скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится», — отмечается в исследовании. За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая и Калининградская области.



Последние места в рейтинге занимают Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.