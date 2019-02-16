По данным СМИ, ирландская авиакомпания CityJet отказалась от SSJ-100

14:15 | 18.02.2019

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний сообщает газета «Ведомости». Перевозчик являлся единственным европейским эксплуатантом российских «Суперджетов». Так, упоминание о лайнерах исчезло из раздела «Флот» на сайте перевозчика.



Самолеты по контракту с Россией CityJet получила в лизинг в 2016–2017 годах. Всего в ее распоряжении было семь SSJ100 — все они летали по маршрутной сети Brussels Airlines, напоминает РБК.