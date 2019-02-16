В центре Донецка произошло три взрыва

14:11 | 18.02.2019

Три взрыва прогремели в донецком квартале, где располагается резиденция главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, два из них прогремели рядом с гостиницей, где живут представители миссии ОБСЕ, сообщили в МЧС и МВД ДНР. «Было три взрыва. Подробности выясняются», — сказал РИА Новости представитель МВД.



Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало. Что стало причиной взрывов, также неизвестно. На местах происшествия работают правоохранительные органы.