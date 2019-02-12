Премьер-министр Израиля Нетаньяху не смог вылететь из Польши из-за повреждения самолета

14:28 | 15.02.2019

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог вылететь из Польши на родину из-за повреждения самолета, сообщает телеканал «Кан». «Возвращение Биньямина Нетаньяху из Варшавы в Израиль было отложено, его кортеж вернулся в гостиницу», — сообщает телеканал.



Отмечается, что политик остался в Варшаве дожидаться дополнительного авиалайнера. По данным журналистов, самолет премьер-министра столкнулся с машиной-буксировщиком.