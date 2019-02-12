Группа хакеров взяла на себя ответственность за сбои в «ВКонтакте»

14:24 | 15.02.2019

Произошедшие массовые сбои в социальной сети «ВКонтакте» были спровоцированы группой хакеров. Об этом сами кибервзломщики заявили в сообществе БАГОСИ этой соцсети.



По словам злоумышленников, они пошли на этот шаг из-за невыплаченного вознаграждения, полагающегося за поиск и публикацию уязвимостей программного кода. При этом они заявили, что вред пользователям нанесен не был. Хакеры отметили, что использовали ту же уязвимость, о которой сообщали администрации соцсети еще год назад, но не получили за работу даже «спасибо». На написание вредоносного кода потребовалось несколько часов, передает lenta.ru.



Как напоминает gazeta.ru, вечером 14 февраля пользователи «ВКонтакте» обнаружили, что неизвестные лица отправляют им в сообщения ссылки, при нажатии на которые во всех профилях и группах пользователя публикуется идентичная запись. Ссылка якобы сообщала о том, что в социальной сети появится реклама в личных сообщениях. Спустя около получаса коварная уязвимость, охватившая всю социальную сеть, была устранена. Пользовательские данные и пароли находятся в безопасности, личные страницы и сообщества не были взломаны.