Дэвид Бекхэм предстанет перед судом Лондона

14:19 | 15.02.2019

Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм должен предстать перед судом. По информации телеканала Sky News, Бекхэм обвиняется в использовании мобильного телефона за рулем автомобиля.



Сообщается, что официальные обвинения спортсмену ещё не предъявлены, однако он уже получил извещение о начале судебного разбирательства в связи с произошедшим. Если Бекхэма признают виновным, ему будет начислено шесть штрафных баллов из 12 возможных. Это значит, что при повторном нарушении его права аннулируют на три года. Также ему грозит штраф в размере двух тысяч фунтов, передает life.ru.