Трамп собирается получить 8 млрд долларов на строительство стены с помощью режима ЧП

14:15 | 15.02.2019

Президент США Дональд Трамп намерен получить $8 млрд на строительство стены на южной границе страны благодаря введению в стране режима ЧП, передает американский телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации.



Ранее Трамп потребовал от конгресса обеспечить 5,7 миллиарда долларов на строительство стены, а когда получил отказ, не подписывал бюджет ряда министерств более месяца, что нарушило работу учреждений. Конгресс в четверг принял бюджет, в котором обеспечено 1,4 миллиарда долларов на строительство стены до конца финансового года 30 сентября. Белый дом заявил, что Трамп подпишет бюджет, но объявит на границе режим ЧП из-за массовой нелегальной иммиграции. Это позволит администрации перераспределить ресурсы ведомств на строительство стены в обход конгресса, передает РИА «Новости».