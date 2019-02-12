В Японии задумались об отмене виз для граждан РФ

14:11 | 15.02.2019

Правительство Японии изучает вопрос об отмене краткосрочных въездных виз для граждан России. Об этом сообщает Sankei со ссылкой на источники. По данным издания, глава МИД Японии Таро Коно намерен обсудить этот вопрос во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые состоятся в Мюнхене.



Предполагается, что россиянам будет разрешен въезд в Японию без визы на срок до 90 дней при условии предварительной регистрации данных загранпаспорта в консульских учреждениях. Аналогичные меры применяются к путешественникам из Объединенных Арабских Эмиратов и Индонезии. Высказывается предположение, что этот шаг Токио смягчит позицию России в вопросе заключения мирного договора между странами, отмечает lenta.ru.