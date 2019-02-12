Александр Друзь и Илья Бер отстранены от «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?»

13:46 | 15.02.2019

Первый канал и производители программ «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?» приняли решение об отстранении на неопределенный срок редактора Ильи Бера и знатока Александра Друзя от участия в передачах, передает «Интерфакс». Кроме того, исход игры «Кто хочет стать миллионером?» с участием Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет.



Как напоминает РИА «Новости», во вторник главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. По словам Бера, в ноябре прошлого года Друзь, который принимал участие в программе, якобы договорился с ним о том, что ему заранее предоставят правильные ответы на вопросы. Расшифровку бесед Бер выложил в сообществе спортивного «Что? Где? Когда?» в «Живом журнале» во вторник и предложил правлению Международной ассоциации клубов принять решение о дисквалификации Друзя в качестве игрока.



Друзь в ответ на обвинения Бера заявил, что редактор сам предложил ответы, и рассказал эту историю «с точностью до наоборот». Бер назвал эти слова «детским лепетом».