Для столичных полицейских разработают очки с технологией распознавания лиц

13:24 | 15.02.2019

Фото: russian.rt.com

Департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы планирует создание для московской полиции очков дополненной реальности с технологией распознавания лиц. Об этом РБК рассказали два источника, участвующие в подготовке проекта, и собеседник в мэрии.



Сейчас в городе работает уже пилотный проект по использованию технологии распознавания лиц. К базе данных о людях, находящихся в розыске, подключены полторы тысячи, отмечает «Эхо Москвы».



Ожидается, что очки для столичных полицейских продемонстрируют во время выставки «Интерполитех», которая должна пройти в октябре 2019 года.