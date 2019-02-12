Актера Василия Ланового не пустили на рейс «Победы»

13:11 | 15.02.2019

Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс «Победы» в Ростов-на-Дону, сообщает «Москва 24». Кофр и один из чемоданов артиста превысили требования авиакомпании по размеру ручной клади. Лановому предложили оплатить пошлину. Пока он пытался это сделать, регистрация на рейс закончилась.



Ранее в авиакомпании «Победа» прокомментировали ситуацию и выразили сожаление, что менеджеры актера не ознакомились заранее с правилами перевозки.