На юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

13:05 | 15.02.2019

Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки на Первой Курьяновской улице на юго-востоке Москвы. Об этом РБК сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Юрий Титов. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство группой лиц). В ОМВД по району Печатники доставили 18 граждан.



По данным РЕН ТВ, конфликт начался в ресторане «Неолит», куда ворвались агрессивно настроенные мужчины. Злоумышленники вывели посетителей заведения на улицу, где и завязалась драка со стрельбой. Сотрудники ресторана полагают, что у мужчин была конкретная цель — напасть на владельца ресторана Яшара Алиева. В этот вечер в «Неолите» планировалось провести крупное мероприятие.