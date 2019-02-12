13:02 | 15.02.2019

Американские сенаторы смягчили потенциальные санкции против российских банков. Из законопроекта убрали перечень конкретных российских финансовых учреждений, в отношении которых предполагается ввести ограничения. Об этом сообщает издание Белл со ссылкой на полный текст документа.



В новой версии законопроекта говорится, что президент США обязан блокировать активы и операции российских фининститутов, которые, по версии Вашингтона, направлены на поддержку вмешательства «в демократический процесс или выборы» в других государствах. При этом предыдущая версия содержала конкретный список российских банков, передает gazeta.ru.



Ранее сенаторы внесли в конгресс США законопроект, который предполагает новые ограничения против банковского и энергетического сектора, а также против российского госдолга, отмечает РИА «Новости».