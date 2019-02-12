По данным СМИ, венесуэльская оппозиция планировала свергнуть Мадуро за день

17:06 | 14.02.2019

Оппозиция планировала стремительное свержение Николаса Мадуро после получения поддержки США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывшего высокопоставленного американского чиновника. Спустя три недели после того, как лидер оппозиции и парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, Мадуро по-прежнему контролирует ситуацию в государстве, что побудило некоторых поставить этот план под сомнение, пишет издание.



В настоящее время в Венесуэле продолжаются протесты против действующего президента Мадуро. 23 января спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Его поддержали США, Канада и ряд других государств. Россия и Китай выразили поддержку Мадуро, напоминает «Росбалт».