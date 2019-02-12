Россия и мир
17:06 | 14.02.2019
По данным СМИ, венесуэльская оппозиция планировала свергнуть Мадуро за день
В настоящее время в Венесуэле продолжаются протесты против действующего президента Мадуро. 23 января спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Его поддержали США, Канада и ряд других государств. Россия и Китай выразили поддержку Мадуро, напоминает «Росбалт».
© «Вечерние Ведомости»
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