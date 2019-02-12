Роспотребнадзор рассматривает возможность штрафовать россиян за талию больше 90 см

17:00 | 14.02.2019

Роспотребнадзор рассмотрит возможность применения в России мировых практик борьбы с ожирением, сообщает РИА Новости. Также будет изучен опыт Японии, где незаконно иметь талию более 90 см, заявила глава ведомства Попова. В частности, глава ведомства указала, что в Японии действует «Метабо-закон», обязывающий граждан в возрасте от 40 до 75 лет ежегодно проходить замер талии. Глава Роспотребнадзора уточнила, что гражданина Японии, который не вписался в законные рамки, отправляют на регулярные сеансы консультирования. Кроме того, в стране предусмотрены крупные штрафы для компаний, которые не следят за здоровьем своих сотрудников.