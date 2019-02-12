В Кремле не увидели «ничего зазорного» в поющих чиновниках в самолете

16:42 | 14.02.2019

Пресс-секретарь Путина Песков, комментируя видео с поющими чиновниками, заявил: «Ничего в этом нет зазорного, главное — не нарушать при этом никаких правил», передает РБК. На вопрос журналистов, как это видео попало в интернет, Песков ответил, что в Кремле не могут заниматься выяснением обстоятельств его публикации.



Как напоминает lenta.ru, видео появилось 13 февраля в Telegram-канале «Знахарь». На нем запечатлены бывший вице-премьер Дворкович, экс-глава Минсельхоза Ткачев, бывший пресс-секретарь председателя правительства Тимакова и Ентальцева, которая в ноябре прошлого года покинула пост руководителя протокола премьер-министра. Сидя вместе в бизнес-джете, они пьют вино и некие крепкие алкогольные напитки, напевая песню Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба». В конце ролика компания поднимает тост за «Аркадия Владимировича и Александра Николаевича, наше аграрное лобби».