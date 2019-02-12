Сотрудника МИД РФ нашли мертвым в туалете ведомства

16:38 | 14.02.2019

Сотрудника российского Министерства иностранных дел нашли мертвым в туалете ведомства, сообщил телеканал РЕН ТВ. Сообщается, что тело было найдено на 19-м этаже здания.



Как отмечает РБК, скончался 64-летний Олег Кривов. По предварительным данным, мужчина умер из-за скоротечного сердечного приступа. Он работал в департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.