В МИД РФ считают, что власти США пытаются склонить военных Венесуэлы к мятежу

14:08 | 14.02.2019

В Министерстве иностранных дел России считают, что Соединенные Штаты открыто склоняют к мятежу вооруженные силы Венесуэлы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Захарова, сообщает iz.ru.



В ходе брифинга Захарова, говоря о Венесуэле, отметила, что ситуация вокруг этого государства продолжает осложняться нарастающим внешним давлением и множащимися провокационными заявлениями». Она отметила, что, «в принципе, все говорит, в пользу избрания Белым домом остро конфронтационного сценария в Венесуэле с применением силы».