ВЦИОМ посчитал количество влюбленных жителей России

14:00 | 14.02.2019

Почти 60% россиян признались в том, что влюблены сейчас. Причем среди опрошенных мужчин в чувствах признались 66% респондентов, а среди женщин влюбленными оказались только 54% участников. Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает iz.ru. 38% жителей России ни в кого не влюблены.



Социологи сообщают, что больше всего влюблённость испытывают граждане в возрасте от 25 до 34 лет, таких 72%, отмечает «Эхо Москвы».



По данным исследования, влюбленность для респондентов в первую очередь выражается в заботе (15%), а также внимании (13%) и подарках (13%).